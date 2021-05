ParkenParade: bosbaden tussen de Tervuurse bomen

De kans is groot dat je nog nooit van shinrin yoku heb gehoord. Shinrin yoku ofwel bosbaden is al 25 jaar populair in Japan en waait nu ook naar ons land over. Naar aanleiding van de Parkenparade worden in de gemeente Tervuren verschillende sessies bosbaden georganiseerd.

Bij shinrin yoku draait het vooral rond het leven even te vertragen zodat je tot rust kan komen. Dat doe je door je te concentreren op al jouw zintuigen. “Bijvoorbeeld even tussen de bomen gaan staan en de wind voelen of horen. Zo kan je misschien even tot rust komen”, zegt Lena Van der Bruggen. “Onze agenda staat altijd bomvol met zaken die we nog willen of nog moeten doen. Bij het bosbaden probeer ik het buikgevoel van de mensen aan te spreken en het knopje bovenaan voor enkele uren uit te schakelen.”

Een verslag zie je dinsdag in ons Nieuws.