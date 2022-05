ParkenParade krijgt tweede editie: “Experiment wordt een blijvertje”

Toerisme Vlaams-Brabant zet ook dit jaar parken en tuinen in de Groene Gordel in de kijker tijdens de tweede editie van de ParkenParade. Op de agenda activiteiten in de bekende plekken als Plantentuin Meise en de rozentuin Coloma in Sint-Pieters-Leeuw, maar ook verborgen parels in onder andere Opwijk, Overijse en Kampenhout.

De eerste drie weekends van juni zet Toerisme Vlaams-Brabant het groene karakter van de gracieuze kastelen en tuinen van de Groene Gordel in de schijnwerpers. “De ParkenParade begon vorig jaar als experiment na de zware coronaperiode, maar is een blijvertje geworden”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens. “Er zijn dit jaar meer deelnemende gemeenten en partners dan de eerste editie. We zetten ook een campagne op om toeristen te overtuigen één van onze specifieke arrangementen te boeken.”

Op deze website kan je alle informatie over de parken en kastelen, wandelingen, fietstochten en andere activiteiten vinden. Die vinden plaats in Plantentuin Meise of rozentuin Coloma, maar ook het minder bekende Park Hof ten Hemelrijk in Opwijk en de kloostertuin van het Dominicanessenklooster in Herne passeren de revue. De activiteiten spelen in op het versterken van de mentale veerkracht. “We willen met respect voor de omgeving een duurzame geluksbeleving aanbieden”, aldus Coppens.