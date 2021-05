Parkenparade zet parken en tuinen in de Groene Gordel in de kijker

Toerisme Vlaams-Brabant trekt dit jaar resoluut de kaart van de parken en tuinen in de Groene Gordel. In deze groene regio rond Brussel liggen niet alleen toeristische toppers, zoals de Plantentuin van Meise of de rozentuin Coloma in Sint-Pieters-Leeuw, maar ook verborgen parels. “Met ‘Parkenparade’ zetten we een campagne op om toeristen te overtuigen één van onze specifieke ‘Parkenparade’-arrangementen te boeken”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor toerisme. “Op onze website vinden ze alle informatie om deze parken en kastelen te bezoeken, er te wandelen of te fietsen en alle extra activiteiten binnen het nieuwe concept ‘Parkenparade’.”

Toerisme Vlaams-Brabant ontwikkelde, in samenwerking met Straffe Streek, twee Parkenparade-boxen met streekproducten voor een individuele beleving van de regio. Zo kan j er op uit trekken en eventueel de picknickmand aanvullen met dagverse producten bij de lokale ondernemers. “We geloven dat lokale en toeristische belangen perfect kunnen samenlopen”, zegt Gunther Coppens. “Hiermee rollen we meteen het nieuwe concept ‘reizen naar morgen’ van Toerisme Vlaanderen uit, dat nieuwe, duurzame en creatieve vormen van toerisme zoekt.”