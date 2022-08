Parket: “Brand zorgboerderij MPC Sint-Franciscus werd aangestoken”

De zware brand die gisteravond woedde in de zorgboerderij van MPC Sint-Franciscus in Roosdaal, is aangestoken. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Een minderjarige uit de buurt van Roeselare wordt verdacht van brandstichting en moet voor de jeugdrechter verschijnen. Een groot deel van de hoeve ging in de vlammen op.

De brand brak rond 21u30 uit in De Hoeve, de zorgboerderij van MPC Sint-Franciscus. Dat is een dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke beperking. Dankzij omstaanders werden alle dieren op tijd in veiligheid gebracht, enkele bewoners werden geëvacueerd omwille van de rookontwikkeling. Ondanks dat de hulpdiensten massaal ter plaatse kwamen, ging het hoofdgebouw van de hoeve volledig in vlammen op.

Intussen blijkt dat de brand is aangestoken. Een minderjarige wordt verdacht van de brandstichting. “We kunnen niet bevestigen of de jongen in MPC Sint-Franciscus verbleef, maar het gaat om een 17-jarige jongen uit de buurt van Roeselare”, zegt Tom Janssens van het West-Vlaamse parket. “De jongeman werd gisteravond opgespoord en een half uur nadat de brand uitbrak opgepakt. Hij zal voor de jeugdrechter moeten verschijnen.”