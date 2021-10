Parket brengt reeks dierenmishandelingen voor rechter

Het aantal dossiers rond dierenwelzijn en dierenmishandeling stijgt jaar na jaar. In 2014 telde het parket van Halle-Vilvoorde er 79, vorig jaar 264. Morgen en overmorgen worden moeten verschillende beklaagden zich voor de rechter verantwoorden. Veel dossiers gaan over dieren die in te kleine ruimtes worden gehuisvest en dieren die ondervoed zijn, of gedurende een lange periode geen drinken hebben gekregen.

"Ook zijn er gevallen waarbij dieren achtergelaten werden aan de kant van de weg, of in een woning na bijvoorbeeld een verhuis”, zegt Gilles Blondeau van het parket van Halle-Vilvoorde. “Daarnaast zijn er een groot aantal dossiers waarin de beklaagden hun zieke of gewonde dieren geen geneeskundige verzorging boden. Er zitten ook enkele meer specifieke zaken tussen, zoals het vervoer van distelvinken in een sigarettenpakje, waarbij de dieren het niet hebben overleefd, en het gebruik van doping binnen de paardensport.”

De beklaagden riskeren boetes tot 16.000 euro en tot zes maanden cel. “Het parket kan ook vragen om een tijdelijk of definitief verbod op het houden van dieren of een verplichte sluiting van maximum drie jaar als de feiten zich bijvoorbeeld op een landbouwbedrijf of in een dierenspeciaalzaak afspeelden”, aldus Blondeau.

Foto: Archief RINGtv