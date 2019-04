Parket eist acht jaar voor 'seksueel roofdier'

In Brussel is het proces gestart tegen een jonge grootvader uit Grimbergen die verdacht wordt van de aanranding van zijn kleindochter van 18 maanden oud. Het parket van Halle-Vilvoorde was streng voor de beklaagde en eist een gevangenisstraf van 8 jaar.

“In veel gezinnen is de grootvader de held van de familie, de man met wie kleinkinderen naar hartenlust kunnen spelen. In deze familie was de grootvader een seksueel roofdier dat zijn kleindochter van amper 18 maanden oud misbruikte. Een weerloos kind dat niet bij machte was om te zeggen wat haar overkwam.” Met die woorden omschreef openbaar aanklager Mieke Thijssen de 62-jarige beklaagde. De man staat terecht voor openbare zedenschennis, het bezit en de verspreiding van kinderporno en de aanranding van zijn kleinkind.

Volgens de parketmagistrate zijn de feiten zo ernstig dat ze de rechtbank vroeg om de feiten te herkwalificeren naar verkrachting. “Hij heeft zijn impulsen niet onder controle en vertoont volgens het psychiatrisch verslag een sterk afwijkend seksueel gedrag met pedofiele neigingen. Hij zegt dat hij spijt heeft, maar is het spijt omdat hij alles is kwijtgeraakt of omdat hij beseft wat hij zijn slachtoffertje heeft aangedaan? Deze man hoort thuis in de gevangenis en daarom eis ik een gevangenisstraf van 8 jaar.”

De ouders van het meisje stelden zich burgerlijke partij tegen de man en eisen een schadevergoeding. “Ook de grootmoeder, de toenmalige echtgenote van de beklaagde, stelt zich burgerlijke partij,” zegt hun advocaat Nathalie Buisseret. “De vrouw voelt zich schuldig omdat ze op soms even naar de winkel of naar de kapper ging en haar kleinkinderen alleen achterliet met hem.”

'Geen verkrachting'

De grootvader gaf de feiten toe en drukte op het proces zijn spijt uit, maar volgens zijn advocaten was de vordering tot 8 jaar cel buiten proportie. “We vragen een straf van maximaal 5 jaar met probatie-uitstel,” pleitte meester Cecile Kenis. Dat het parket vandaag vroeg om de feiten te herkwalificeren naar verkrachting, is voor de verdediging een brug te ver. “Het parket heeft op basis van het dossier onze cliënt gedagvaard voor aanranding”, stelde advocaat Boris Reynaerts. “De onderzoeksrechter kon dat herkwalificeren, maar deed dat niet. De beklaagde geeft de aanrakingen en dus de aanranding toe, maar dit is geen verkrachting.”

Het vonnis valt op 24 mei.