Parket en gemeente Asse willen duidelijkheid over nieuwbouwplannen

Er zit andermaal een kink in de kabel in het dossier rond de nieuwbouw voor het parket van Halle-Vilvoorde. Daar zou ook de federale overheidsdienst Financiën een plekje krijgen. Maar nu die FOD een nieuwe visie op huisvesting uitwerkt, dreigt het dossier voor onbepaalde tijd weer in de koelkast te belanden. Het parket en de gemeente Asse willen duidelijkheid.

Al acht jaar huist het parket van Halle-Vilvoorde in een verloederd gebouw in Asse. Al even lang wordt er gepraat over een nieuwbouw op de Asphaltcosite, maar het is zeker nog een jaar wachten op de eerste steen. Dat terwijl het ontwerp al klaar is voor en ook alle nodige vergunningen op zak zijn. Een zoveelste vertraging die het parket niet zint. “Geen nieuwbouw, geen oplossing,… dat is onaanvaardbaar,” klinkt het.

Ook burgemeester van Asse Koen Van Elsen (cd&v) wil duidelijkheid. “Er moet een vooruitzicht komen. Wij informeren ons momenteel over de uitvoering van de nieuwbouwplannen, omdat wij willen weten wanneer we iets kunnen doen met het gebouw in de Gasthuisstraat.”

Eerder deze week opperde Vlaams parlementslid Jeroen Tiebout (N-VA) uit Sint-Pieters-Leeuw om het parket onder te brengen in Halle, waar binnenkort ook het justitiehuis en het Family Justice Center komen.

