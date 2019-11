De brand die woensdagavond woedde in een loods in Sint-Ulriks-Kapelle bij Dilbeek blijkt aangestoken. Dat oordeelt een branddeskundige op basis van de eerste vaststellingen.

De brand ontstond woensdagavond in een loods vlakbij de Brusselsestraat. De rookpluimen waren tot in de wijde omgeving te zien. In de loods stond een tractor en er lagen ook heel wat balen hooi opgeslagen. De brandweer had de handen vol om het vuur te bestrijden.

Het parket Halle-Vilvoorde stelde een branddeskundige aan om de oorzaak van de brand te achterhalen. Die gaat uit van kwaad opzet, maar meer wil het parket voorlopig niet kwijt. Het onderzoek loopt. Bij de brand raakte niemand gewond.