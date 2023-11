Parket houdt reconstructie van moord in Huizingen

In Huizingen is vandaag een reconstructie gehouden van de moord op Victor Van den Hende. De 69-jarige man wordt begin december vorig jaar levenloos aangetroffen in zijn woning langs de Henri Torleylaan. Na onderzoek blijkt Victor gewurgd te zijn met een kussensloop. Zijn 41-jarige partner wordt verdacht van de moord.

Op 11 december van vorig jaar belt de partner van Victor de hulpdiensten, die hem bij aankomst levenloos aantreffen. Uit onderzoek blijkt dat de man met geweld om het leven is gekomen. Zijn partner wordt aangehouden en zit sindsdien in de gevangenis. Ook haar zus en een vriend worden opgepakt en zitten een tijdje in de cel, maar blijken uiteindelijk niets met de moord te maken hebben. Een reconstructie vandaag moet meer duidelijkheid brengen over wat er zich zo'n jaar geleden exact in de woning heeft afgespeeld.