Parket linkt overvallen op Carrefour-winkels in Halle, Liedekerke en Vilvoorde aan dezelfde daders

De overvallen op Carrefour-filialen in Vilvoorde, Halle en Liedekerke werden mogelijk gepleegd door dezelfde daders. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde, dat de zaak onderzoekt. Het parket bekijkt of ze ook gelinkt kunnen worden aan een overval op een Carrefour-supermarkt in de buurt van het station in Gent.

Tussen eind augustus en midden september waren Carrefourwinkels in onze regio tot vijf keer toe het doelwit van overvallers. Zo werd de Carrefour aan de Leuvensestraat in Vilvoorde overvallen op 29 augustus en op 4 september en op 8 september was het de beurt aan de Carrefour Express in Liedekerke. Op 10 september werd de Carrefour Express aan de James Ensorlaan in Vilvoorde overvallen, twee dagen later volgde een gewapende overval op een Carrefour Express in de Halse wijk Sint-Rochus.

Eind september wordt ook een Carrefour-filiaal in Gent overvallen. Op camerabeelden is te zien hoe twee gemaskerde mannen een winkelmedewerker bedreigen. Ze gaan uiteindelijk aan de haal met nog geen 500 euro. “We behandelen al die dossiers samen omdat we vermoeden dat er een link is tussen de feiten. Mogelijk werden ze gepleegd door dezelfde daders, al zijn er nog geen verdachten gearresteerd. Het onderzoek loopt”, bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde.