Parket start onderzoek naar horrorstal Humbeek

Het parket van Halle-Vilvoorde start een onderzoek naar de horrorstal die Animal Rights eerder deze maand ontdekt heeft in de schuur achter een leegstaande woning in Humbeek, bij Grimbergen. In de schuur werden tientallen kadavers van konijnen gevonden. Volgens de dierenrechtenorganisatie lagen die er al een hele tijd.

Op vraag van het parket is de politie van Grimbergen langsgegaan in de schuur aan de Driesstraat. Daarin troffen ze kadavers van tientallen konijnen aan, iets wat ook te zien was op beelden die Animal Rights eerder deze maand maakte in de schuur. Het was de dierenrechtorganisatie die klacht indiende bij de politie, die het dossier doorspeelde naar het parket van Halle-Vilvoorde. Het parket opent nu dus een onderzoek.

De woning staat al jaren leeg, de man die er laatst woonde is intussen ook overleden. Of het om kwaad opzet gaat of eerder gedacht wordt aan een vergetelheid, wil het parket niet bevestigen omdat het onderzoek nog loopt.