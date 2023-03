Patiënten houden protestmars tegen uitblijven nieuw MS Centrum: “Tonen hoe hoog het ons zit”

Patiënten van het Nationaal MS Centrum in Melsbroek organiseren vandaag een protestmars om de eindeloze procedurestrijd rond de verbouwing van het centrum aan de kaak te stellen. “Mobiliteit is voor MS-patiënten een echte uitdaging. Zo’n mars ondernemen, is voor ons topsport en precies daarom doen we het. Door iets moeilijks te doen, kunnen we het best laten zien hoe hoog het zit bij ons,” zegt Anne Vandamme, die het woord neemt in naam van de MS-patiënten.