Pedemolen Dilbeek open voor grote publiek

Vanaf 12 februari zet de Pedemolen in Sint-Gertrudis-Pede regelmatig de deuren open voor het publiek. De Pedemolen is één van de weinige nog werkende watermolens van het Pajottenland. Je kan er de molen ontdekken, genieten van een streekbiertje of iets drinken in het Molencafé dat opengesteld wordt door lokale Dilbeekse verenigingen.