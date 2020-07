Pepingen-Halle bouwt nieuwe thuishaven op Kruisveld

Pepingen-Halle is gestart met de bouw met een nieuwe thuishaven voor de eerste ploeg op de oefenterreinen Kruisveld in Eugène Ysayestraat in Halle. De voetbalclub trekt daarmee de deur van het Lamme Guiche stadion definitief achter zich dicht.

Vorig jaar werd het Lamme Guiche stadion gesloten na een negatief brandweerverslag. Er bleek onder meer elektrocutiegevaar in de kantine en de oude staantribune was niet meer veilig. De CVBA Koninklijke Halse Sportclub, die het stadion in erfpacht heeft van de stad, deed de nodige investeringen waardoor het stadion in oktober terug open mocht. Toch bleef tweede amateurklasser Pepingen-Halle op het jeugdcomplex in Pepingen spelen. De CVBA verviervoudigde namelijk de huur voor het stadion, iets wat Pepingen-Halle niet wou ophoesten. Bemiddeling door de stad Halle mocht niet baten.

"Zoals iedereen weet kan de club niet meer over het terrein op Lamme Guiche beschikken en zijn we in Pepingen gaan spelen. Ondertussen hebben we ook de sleutels van de kantine op Kruisveld moeten afgeven", zegt de club op sociale media. "Maar de club bleef niet bij de pakken te zitten. De handen werden uit de mouwen gestoken en het is de bedoeling dat de eerste ploeg in de toekomst op Kruisveld zal komen te spelen in een gloednieuw stadion."

De werken daarvoor zijn gestart. "Er wordt gewerkt aan de twee grasvelden. Die veranderen van richting en worden vergroot voor de eerste ploeg. De huidige omheining wordt verwijderd, het speelveld wordt gelijkgetrokken en de nieuwe velden worden ingezaaid. Daarna start de bouw van de nieuwe kantine en tribune", aldus de club.

De zittribune moet plaats bieden aan zo'n 250 tot 300 supporters. Rondom het stadion zullen nog eens zo'n 3.000 supporters kunnen staan. Wanneer alles klaar zal zijn, is nog niet duidelijk. De eerste thuiswedstrijden van het seizoen zal Pepingen-Halle sowieso in Pepingen afwerken. De club wil de bouw sponsoren met een crowdfundingactie.