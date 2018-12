Pepingen-Halle en Wolvertem-Merchtem tevreden met een punt

In de derde amateurklasse A van het voetbal speelden Pepingen-Halle, voor de match zesde in de stand, en Wolvertem-Merchtem, elfde in de stand, 0-0 gelijk. Tot tevredenheid van beide ploegen.

In het begin van de partij had de thuisploeg het meeste balbezit, maar tot grote kansen leidde dat niet. Na 20 minuten kwam Wolvertem-Merchtem meer in de wedstrijd maar ook dat leverde weinig gevaar op. Beide ploegen hielden mekaar in evenwicht en de wedsfrijd was erg gesloten. 0-0 was dan ook de logische ruststand.

In de tweede helft kwam het eerste gevaar weer van de thuisploeg, maar de vrije trap van Vandebrande werd mooi gepakt door doelman Vandervorst. Nadien verwaterde de match en waren er enkel nog halve kansen te noteren. Een kans voor Laerenbergh werd onterecht afgefloten wegens buitenspel. Diezelfde Laerenbergh waagde even later weer zijn kans, maar doelman Deweerdt was paraat.

De laatste grote kans was voor Mikal, maar Vandervorst van Wolvertem-Merchtem belette de nederlaag. 0-0 de einstand en daar kunnenbeide ploegen best mee leven.