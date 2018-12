Pepingen-Halle, FP Halle-Gooik en stad zetten schouders onder G-voetbal

Voetbalclub Pepingen-Halle, de stad Halle en FP Halle-Gooik slaan de handen in elkaar om het G-voetbal op de kaart te zetten. G-voetbal is voetbal voor jongens en meisjes met een verstandelijke beperking, ADHD, autisme of een fysieke handicap.

Luc Verdood, bestuurslid van SK Pepingen-Halle was vorig jaar toeschouwer bij een tornooi in het G-voetbal. "Het plezier dat die mensen hebben om een wedstrijd te spelen, is echt hartverwarmend", aldus Verdood. "Het doel is om hier in Halle een G-werking te creëren, specifiek voor het voetbal."

Ook Lieven Baert, de manager van FP Halle-Gooik, zet zijn volle schouders onder het initiatief. "Ik denk dat het een maatschappelijke verplichting is om dat te doen."

En ook de stad Halle doet mee. "Het was een blinde vlek in Halle. We moeten daar echt op inzetten", zegt schepen van sport, Pieter Busselot. "We helpen mee met de flyers, met het opstellen van de data en we proberen ook via Sport Vlaanderen om de nodige subsidies binnen te halen."

FP Halle-Gooik zorgt dan weer voor trainers en spelers die af en toe meedoen. En de spelers van het G-voetbal zijn meer dan welkom om een wedstrijd van Halle-Gooik bij te wonen.

De initiatiefnemers zijn nog op zoek naar begeleiders en sponsors. Wie interesse heeft, kan dat melden via sport@halle.be