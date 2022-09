Personeel Canon Diegem legt het werk neer

Zo'n 150 werknemers van Canon hebben vandaag het werk neergelegd. 80 van hen voerden actie aan de hoofdzetel in Diegem. Ze deden dat omdat beloofde loonsverhogingen uitblijven én het verschil in lonen tussen werknemers soms onverklaarbaar hoog zijn.“Een van onze afgevaardigden werkt op de administratieve dienst”, vertelt Tim De Cang van de socialistische vakbond. “Een nieuwe collega heeft 800 euro meer per maand gekregen dan zij die hier al 17 jaar werkt. Dat krijg je niet aan de mensen uitgelegd. We willen dat dat eerlijk wordt verdeeld.” “Volgens een akkoord uit 2014 ging de werkgever jaarlijks budgetten voorzien om die enorme loonsverschillen weg te werken. Dat is twee jaar lang gebeurd en daarna niet meer. De mensen wachten er nog altijd op”, vult Kris Vanden Bossche van de christelijke vakbond aan. De vakbonden willen tegen het einde van dit jaar een duidelijk signaal van Canon.

Volgens Canon bleef de hinder op de werking van het bedrijf beperkt. Het blijft ook voorlopig bij een eenmalige actie, want vanochtend werd een nieuwe datum voor overleg afgesproken. De vakbonden en directie zitten op 26 september opnieuw rond de tafel. De vakbonden willen dat overleg een kans geven, maar sluiten nieuwe acties niet uit als er niets uit de bus komt.