Petitie tegen Jumbo in Grimbergen rondt kaap van 2000 handtekeningen

Het gemeentebestuur van Grimbergen wil met de uitbouw van het gemeentehuis met de OCMW-diensten en bibliotheek ook een ondergrondse parking aan het Prinsenbos aanleggen. De plannen waarbij de gemeente voorstelt om een Jumbo-grootwarenhuis van 1.300 m2 te installeren, stoten op heel wat protest.

Eerst was er het Burgerplatform Bruisend Grimbergen, dat het gemeentebestuur opriep om de plannen op te bergen, daarna liet ook Unizo van zich horen. Secretaris Joost Olbrechts van Unizo lanceerde een online-petitie met als titel Geen grote supermarkt in ons kleine centrum, die kreeg inmiddels 2.034 handtekeningen. De online-petitie tegen de uitbreiding van het gemeentehuis kreeg 680 handtekeningen.

Lokale handelaars

Joost Olbrechts (50) vreest dat een prijsbreker zoals Jumbo in het centrum van Grimbergen een drama zou zijn voor de lokale handelaars. Elke D’Haeseleer (44) van het Burgerplatform Bruisend Grimbergen vindt dat de leefbaarheid onder druk komt te staan door toenemende verkeersdruk, zeker als er een Jumbo zou komen. “We vinden dat het OCMW en de bibliotheek ook beter in Strombeek blijven”, zegt D’haeseleer.

“Het project van de zijvleugel met uitbreiding van het gemeentehuis, staat los van de ondergrondse parking, voor beide is er een aparte vergunningsaanvraag”, zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA). “Voor de zijvleugel is een vergunningsaanvraag ingediend, voor de ondergrondse parking zitten we nog in de fase waarbij de vraag voor een omgevingsvergunning nog niet is ingediend.”

“Projectgroep TS33 stelt een Jumbo voor, maar er kunnen nog aanpassingen aan de plannen gebeuren. Bovendien is het net de bedoeling een ondergronds warenhuis met ondergrondse parking te realiseren om meer parkeergelegenheid te creëren. Veel mensen weten niet dat het om een ondergronds warenhuis gaat, met een bovenbouw voor de toegang.”

Verkeerstellingen

“Momenteel worden overigens ook verkeerstellingen gedaan in de omgeving om te weten hoeveel voertuigbewegingen er zijn. Ik vrees een beetje dat oppositiepartijen het protest aanzwengelen omdat in de vorige legislatuur het hoekgebouw voor het OCMW in Strombeek niet is gerealiseerd. Ik hoor ook goede reacties op onze plannen, maar die komen weinig of niet aan bod.”