Peutie en omstreken in de bres voor gezin woningbrand

Het gezin uit Peutie dat vorig weekend hun woning in de Vijfhoekstraat in vlammen zag opgaan tijdens een zware brand wordt gesteund door de buurt. Buurtbewoners zetten acties op om hen bij te staan.

Zaterdag brak er brand uit in de woning van Marc in Peutie. Zijn dochter en haar vriend lagen te slapen toen de woning al vol rook hing. De brand ontstond in de dampkap in de keuken. De eigenaars van de woning waren toen niet aanwezig, hun dochter en haar vriend konden door de hulpdiensten bevrijd worden van de bovenverdieping, maar hun twee honden en drie katten lieten het leven bij de brand.

De woning liep zware schade op en daarom springt de buurt in de bres. Peutie, Houtem, Vilvoorde en zelfs Diegem willen het gezin een helpende hand bieden. De vzw Hart voor Mensen schenkt een euro per verkochte maaltijd op hun eetfestijn van 27 november aan het gezin. Buurvrouw Sonia begon al een succesvolle snoepverkoop met meer dan 250 verkochte zakjes snoep op de teller. “We kwamen hier zowat 31 jaar geleden wonen,” vertelt buurvrouw Sonia. “Onze kinderen zijn even oud en we hebben een goeie band. Helpen is dus maar een kleinigheidje.”