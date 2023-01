PFAS-maatregelen in centrum van Lennik: “Geen reden tot paniek”

Op de parking naast de assistentiewoningen van Den Bleek in Lennik zijn afwijkende PFAS-waarden gevonden. De parking deed in het verleden dienst als oefenterrein van de brandweer. “Er komt nu een diepgaander bodemonderzoek. De maatregelen die worden aangeraden zijn louter preventief. Er is niet onmiddellijk reden tot paniek”, zegt burgemeester Irina De Knop.

Alle gemeenten in Vlaanderen maakten een tijd terug een inventaris op van gronden die mogelijk vervuild zijn met PFAS. Op basis van die inventaris voert OVAM bodemonderzoeken uit. Bij één van die onderzoeken zijn licht afwijkende PFAS-waarden gevonden op de parking van Den Bleek in het centrum van Lennik. “Het is een oefenterrein geweest van de brandweer toen die nog in het centrum gevestigd was”, verduidelijkt Irina De Knop. “De brandweer zegt dat ze er hooguit een paar keer per jaar hebben geoefend, de laatste jaren met blusschuim zonder PFAS. Het is dus nog niet duidelijk of de afwijkende waarden gelinkt zijn aan die oefeningen.”

In opdracht van de Vlaamse overheid heeft de gemeente Lennik wel een brief in 700 brievenbussen gedropt met daarin de gekende no-regret maatregelen. Binnen een straal van 100 meter wordt onder meer aangeraden om geen groenten uit eigen tuin te eten. “Die brief is er om de inwoners duidelijk te maken dat er verder onderzoek komt. We zijn verplicht om hen daarover te informeren maar als gemeente vinden we dat we met de brief de inwoners wat bang kan maken, daar waar dat misschien niet nodig is”, zegt Irina De Knop.

Volgens de burgemeester van Lennik is er dan ook geen reden tot paniek. “De bodem wordt nu verder onderzocht om te zien of de grond echt moet gesaneerd worden. Ik wil de inwoners vragen om niet in paniek te schieten. Het onderzoek naar PFAS is bovendien nog in volle ontwikkeling. Wetenschappers discussiëren nog over wat de impact ervan exact is op de volksgezondheid”, zegt De Knop.