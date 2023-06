PFAS-problemen in Vilvoorde

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) informeerde het stadsbestuur dat er zich in Vilvoorde een PFAS-probleem voordoet. Mensen die wonen in de wijk Faubourg en in Peutie moeten voorzichtig zijn.

De buurt rond de site Woluwe Property Corner (Leuvensesteenweg) werd door OVAM onderzocht en op verschillende meetpunten zijn verhoogde PFAS-waarden in het grondwater vastgesteld. aardoor is er voor de omwonenden in een straal van 500 m rond de site een risico op herhaaldelijke blootstelling aan PFAS.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) vraagt de omwonenden voorzichtig te zijn en de voorzichtigheidsrichtlijnen op te volgen. Het komt erop neer dat de bewoners uit de omgeving van de vastgestelde vervuiling best geen grondwater of putwater meer gebruiken.

De vastgestelde PFAS-problemen bevinden zich in het grondwater. De omwonenden en bedrijven in een straal van 500 m rond de vastgestelde vervuiling worden via een brief geïnformeerd over de situatie. Vilvoorde staat in nauw contact met de OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid.

OVAM heeft alvast verdere grondwateronderzoeken gepland. “Het stadsbestuur zal de bewoners en de bedrijven systematisch op de hoogte houden van de evolutie in dit dossier. We roepen op tot kalmte, er is geen enkele reden tot paniek. De voorzichtigheidsmaatregelen hebben vooral het doel om in afwachting van meer duidelijkheid de mensen aan te zetten om niet langer grond- of putwater te gebruiken”, verduidelijkt burgemeester Hans Bonte.

“Maar het stadsbestuur is gelijktijdig sterk vragende partij dat deze onduidelijke situatie zo kort mogelijk moet duren. We dringen daarom aan dat OVAM absolute prioriteit geeft aan het beloofde verdere onderzoek. Gelijktijdig is het broodnodig dat de vastgestelde vervuiling binnen de kortst mogelijke termijn volledig wordt weggenomen. De stad zal er alles aan doen om de verantwoordelijke voor de vervuiling en OVAM aan te zetten tot een volledige sanering van dit deel van de wijk. We zullen bewoners en bedrijven op de hoogte houden van de evolutie in dit dossier”, benadrukt Hans Bonte.