PFAS in Vilvoorde: belangrijk deel van de stad tot voorzichtigheid aangemaand

In Vilvoorde zijn op verschillende meetpunten verhoogde PFAS-waarden in het grondwater vastgesteld. Daardoor is er voor de omwonenden de site van Incovo, of het voormalige oefenterrein van de brandweer in de Cyriel Buyssestraat, een risico op blootstelling aan PFAS. Zij moeten dan ook voorzichtig zijn.

Bewoners die in een straal van 500 meter rond de Incovo-site wonen, houden zich het best aan de voorzichtigheidsrichtlijnen. Zo gebruiken ze beter geen grond- of putwater. Alle betrokkenen krijgen een brief met meer uitleg.

De stad Vilvoorde staat in nauw contact met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het grondwater rond het voormalige brandweerterrein wordt nu verder onderzocht. “Het stadsbestuur roept op tot kalmte, er is geen enkele reden tot paniek. De voorzichtigheidsmaatregelen hebben vooral het doel om in afwachting van meer duidelijkheid de mensen aan te zetten om niet langer grond- en putwater te gebruiken,” zegt burgemeester Hans Bonte in een persbericht. “Maar het stadbestuur is ook vragende partij om deze onduidelijke situatie zo snel mogelijk op te helderen.”