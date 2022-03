Piano week lang centraal in Noordrand

Zondag 27 maart start de tweede editie van PianoDays. Acht dagen lang kan je in twaalf gemeenten in de Noordrand genieten van pianomuziek. Cultuur Noordrand organiseert het festival samen met cultuurhuizen, bibliotheken en academies. Op het podium staan zowel gevestigde namen als jong aanstormend talent.

Zondag 27 maart wordt de aftrap gegeven van PianoDays. Dat gebeurt, net zoals bij de eerste editie, met een muzikale fietstocht door de Noordrand. Het programma biedt voor ieder wat wils. “Er is aandacht voor klassieke muziek, maar ook voor filmmuziek en jazz”, zegt curator van PianoDays Kim Van den Brempt. “Het is eigenlijk de bedoeling om een zo breed mogelijk pallet te brengen van alles wat piano kan en te bieden heeft.”

Een fietsroute brengt je naar bijzondere, vooral intieme concertlocaties zoals kleine kerkjes, Villa Beverbos in Wemmel en Hof van Boeres in Londerzeel. Nieuw deze editie is dat er zelfs onderweg pianomuziek zal weerklinken. Op de internationale dag van de piano op 29 maart. Plant Cultuur Noordrand plant dan weer een bijzondere filmvertoning. “Pianist en componist Yann Tiersen heeft een geweldige soundtrack geschreven voor Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Toeval of niet, maar de film bestaat dit jaar exact 20 jaar en werd helemaal opgekuist.”

Op 29 maart kan je in het Cultuurcentrum Strombeek genieten van de film en muziek. Dit jaar wijkt het festival ook uit naar Mechelen door de samenwerking met pianowinkel Quatre Mains. Daar kan je op zaterdag 2 april terecht voor – hoe kan het anders – optredens met quatre-mainsstukken. Het volledige festivalprogramma en tickets vind je hier.