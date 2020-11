Pierre-Yves laat het oude Sint-Genesius-Rode herleven

Wie tijdens deze lockdown in Sint-Genesius-Rode gewandeld heeft, zal ze misschien al tegengekomen: bordjes met daarop een QR-code. In de gemeente hangen in totaal een 60-tal van die bordjes. Het is het werk van inwoner Pierre-Yves Bouvy. Met de QR-code kunnen mensen een foto van vroeger zien van de plek waar ze staan.