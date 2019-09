Piet Vanhemsche leidt ziekenhuisnetwerk BRIANT

Naast het AZ Jan Portaels maken ook het Imeldaziekenhuis in Bonheiden, het Heilig Hartziekenhuis in Lier en het AZ Sint-Maarten in Mechelen deel uit van BRIANT. Vandaag hebben de ziekenhuizen de oprichtingsakte van het netwerk ondertekend. Vanthemsche heeft heel wat ervaring in leidinggevende functies. Hij was jarenlang de topman van de Boerenbond en was tot augustus actief als voorzitter van het Wit-Gele Kruis.

"Vanthemsche zal de algemene vergadering, de raad van bestuur, de algemene coördinatie en het netwerkcomité voorzitten. Hij zal dat doen in nauwe samenwerking met de stichtende leden en met alle geledingen van het ziekenhuisnetwerk BRIANT", aldus het ziekenhuisnetwerk in een persmededeling.