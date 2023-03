PIVO bestaat 25 jaar en blikt terug op geschiedenis met open dag

Dit jaar bestaat het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) in Asse 25 jaar. Dat wordt dit weekend gevierd met een opendeurdag. De voorbije 25 jaar werden in het PIVO ambulanciers, politieagenten en brandweerlui opgeleid. Ook werden er rijopleidingen georganiseerd. Maar de geschiedenis van het PIVO-domein gaat terug tot begin 20 ste eeuw. Toen was er een militaire luchthaven gehuisvest.

Groot feest in het PIVO dit weekend. Zondag is er naar aanleiding van de 25ste verjaardag een open dag met tal van activiteiten en demo’s. Altijd al eens een frietketel willsen blussen? Of een echte schietstand willen zien? Weet je hoe een AED-toestel werkt? Je ontdekt het allemaal in het PIVO zondag.

Het PIVO is het Vlaams-Brabantse opleidingscentrum voor politie, brandweer, dringende geneeskundige hulpverlening en medewerkers van lokale en regionale besturen. Ze kunnen er terecht voor een brede waaier aan opleidingen en vormingen.

25 jaar geleden werd de oude legerkazerne op het domein gerenoveerd tot een eigentijds en innovatief opleidingsinstituut. Op dit moment telt het PIVO zo’n 450 docenten die dagelijks voor zo’n 300 tot 500 cursisten naar de site afzakken. Maar lang geleden was de militaire kazerne Serge Eckstein gehuisvest op het domein. Van 1924 tot 1940 was het Centrum van militaire luchtscheepvaart en zetel van de school van het Militair Vliegwezen er aanwezig. En na de Tweede Wereldoorlog werd de site gebruikt als opslagdepot voor de Belgische Luchtmacht. In 1978 eindigden de militaire activiteiten op het domein en in 1995 kwam de site in handen van de provincie Vlaams-Brabant terecht.