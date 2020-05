Plannen sneltram langs A12 tijdelijk terug in de koelkast

De bouwplannen van een tramlijn tussen Willebroek en Brussel steken tijdelijk terug in de koelkast. Dat meldt De Standaard. Aanleiding is een procedure die loopt bij de Raad van State. De sneltram zou haltes hebben in Londerzeel, Meise en Wolvertem.

Over de komst van de sneltram is al veel inkt gevloeid. De eerste plannen dateren uit 2014. Vooral het tracé dat de tram zou afleggen stond meer dan eens ter discussie. In 2018 werd het definitieve traject vastgelegd. Daarbij zou de sneltram aan de oostkant van de A12 starten aan het fort van Breendonk, aan de bedrijvenzone in Londerzeel de autosnelweg kruisen om z'n traject voort te zetten tot aan de Ring rond Brussel. Er zouden haltes komen in onder meer Londerzeel, Wolvertem en Meise. In de nabijheid van de haltes zouden pendelparkings aangelegd worden.

Maar tegen het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) werd een nietigverklaring gevorderd bij de Raad van State. Daardoor is al eventjes de pauzeknop ingedrukt, waardoor de kans klein is dat er dit jaar nog kan gestart worden met de aanleg van de tramlijn. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) verwacht wel positief resultaat van de procedure bij de Raad van State en denkt dat nadien de aanleg snel kan starten. Maar of zoals gepland binnen twee jaar de eerste sneltram langs de A12 rijdt, is nog maar de vraag.