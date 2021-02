Plannen voor heraanleg stationsomgeving Huizingen

In Huizingen, een deelgemeente van Beersel, kunnen inwoners nog tot 12 maart de plannen inkijken voor de vernieuwing van de stations- en de schoolomgeving.

Het staat al langer vast dat het voormalige restaurant 't Groen Blaffeturke zal verdwijnen om plaats te maken voor sociale woningen. Op de vlakbij gelegen schoolsite zouden een nieuwe kleuterschool en een aantal woningen worden gebouwd. Beersel wil in de omgeving ook meer groen dan nu het geval is. Maar de plannen van het gemeentebestuur vallen niet bij iedereen in goede aarde. Het burgerplatform Huizingen Samen vindt dat de nieuwe plannen een slechte zaak zijn voor de veiligheid en de leefbaarheid van de schoolomgeving.