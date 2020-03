Plantentuin dicht na overrompeling

Plantentuin Meise gaat nu toch ook dicht tot minstens 3 april. Vrijdag had de plantentuin nog laten weten dat het domein wel open zou blijven - zelfs gratis - maar dat veroorzaakte een overrompeling. Zaterdag ontving de plantentuin zo'n 1.500 bezoekers. De gemeente Meise en de directie grijpen daarom in.

Plantentuin bleef als een van de enige opties over voor een uitstap nadat zaterdag ook al halsoverkop Planckendael in Mechelen en de Zoo van Antwerpen waren gesloten. De toegang was zelfs gratis gemaakt, omdat alle binnenruimtes zoals de serres en het kasteel wel waren gesloten. Dat was voldoende om heel wat mensen - vooral uit het Brusselse - te lokken die wilden profiteren van het prille lenteweer in de groene rand.

Omdat er daardoor echter zoveel mensen samentroepten op een beperkte ruimte kwamen de voorwaarden opgelegd door de federale regering in het gedrang. “Er was sprake was van een massale toeloop in de Plantentuin vandaag. Na overleg met de directeur is er daarom beslist deze te sluiten tot minstens 3 april”, zegt burgemeester van Meise Gerda Van den Brande (N-VA). “Een correcte keuze. Ieder moet zijn steentje bijdragen.