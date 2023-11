Plantentuin verkoopt hout van omgevallen en gesnoeide bomen

Plantentuin Meise verkoopt al haar houtresten van omgevallen of gesnoeide bomen. Denk aan de schade die storm Ciaran aanrichtte, maar ook bomen die simpelweg van ouderdom of ziekte omvallen. Hoewel ze al dat hout zoveel mogelijk recycleren voor hun eigen projecten, blijft het te veel.

Bomen die sneuvelen door het slechte weer of door ziekte en zo op de weg vallen, moeten opgeruimd worden. Plantentuin Meise organiseert daarom opnieuw een verkoopmoment om van dat brandhout af te geraken. “Elk jaar vallen er een tiental bomen om in de plantentuin. Dat is heel normaal, zeker als je weet dat hier duizenden bomen staan”, zegt domeinbeheerder Kenny Stevens. “De houtverkoop is jaarlijks een succes. Er zijn veel vaste mensen die terugkomen, maar we zien ook zeker nieuwe mensen die hout bij ons komen kopen.”

Al is de eerste klant natuurlijk altijd de Plantentuin zélf. Zij maken eerst een selectie van het hout dat ze zelf kunnen hergebruiken. “Er wordt zeer binnenkort een nieuw bos aangeplant, van een paar honderden bomen. Daar willen we graag om de belevingswaarde te verhogen een vlonderpad aanleggen en dat gaan we doen met het eigen hout uit de plantentuin”, aldus Stevens. Wie zelf graag een lot koopt, kan daarvoor komende zaterdag terecht in de Plantentuin vanaf 9u30.