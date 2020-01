Politie Dilbeek, AMOW en TARL houden samen alcoholcontrole

De alcoholcontroles vonden vandaag op verschillende plekken plaats in de drie politiezones. Onder meer langs de Gossetlaan in Groot-Bijgaarden, deelgemeente van Dilbeek, werden een heel aantal chauffeurs even aan de kant gezet. De politie van Dilbeek, die van Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel, en die van Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke doen regelmatig samen alcoholcontroles. Bedoeling is om zo manschappen efficiënter in te zetten en de pakkans voor bestuurders te verhogen.

Meer hierover maandag in ons nieuws.