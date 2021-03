Politie en sociale inspectiediensten gaan coronamaatregelen sterker controleren

Met de controles hopen de politiediensten en de sociale inspectiediensten dat de coronamaatregelen nageleefd blijven worden in handelszaken en bedrijven. Bedrijven, handelaren en uitbaters die in overtreding zijn, riskeren een boete van 750 euro, alle andere overtreders een boete van 250 euro. Voor werkgevers die hun verplichtingen niet nakomen, kunnen boetes bovendien oplopen tot duizenden euro’s. Bij herhaaldelijke inbreuken kan je zelfs gedagvaard worden.

De gouverneur van Vlaams-Brabant wil zelf niets liever dan terug naar de vrijheid. Vandaar dat hij het zo belangrijk vindt om juist nu nog even vol te houden en de maatregelen goed op te volgen. “De recente coronacijfers zijn zorgwekkend”, zegt provinciegouverneur Jan Spooren. ”Zowel het aantal vastgestelde coronabesmettingen als het aantal ziekenhuisopnames neemt de laatste dagen sterk toe. De uitrol van de vaccinatiestrategie biedt ons gelukkig wat perspectief, maar het is net nu extra belangrijk om nog even vol te houden en de coronamaatregelen goed na te leven.”

Stijging alertniveau

In Vlaams-Brabant is het aantal gemeenten dat zich in het ‘alertniveau’ bevindt de afgelopen week toegenomen van 8 naar 13, goed voor een stijging van ruim 50%. Onderzoek naar clusterbesmettingen toont aan dat de werkomgeving een belangrijke plaats is voor de overdracht van het virus.