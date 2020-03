Politie gaat horecazaken controleren

De Politiezone Pajottenland roept alle lokale horeca op om zich aan de voorwaarden te houden. De politiezone voorziet ook extra patrouilles om na te gaan of alle cafés en restaurants de deuren gesloten houden. Heel wat politiezones passen ook dienstverlening aan in deze coronacrisis, waaronder de politiezone AMOW.

"We vragen eerst telefonisch contact op te nemen en niet-dringende aangiften uit te stellen. Verder wordt er in het commissariaat in Mollem maar maximum vier personen tegelijkertijd toegelaten, in de commissariaten van Merchtem, Opwijk en Wemmel twee. We vragen ook een afstand van een meter van elkaar en van onze medewerker te behouden", aldus de politiezone.