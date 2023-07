Politie vat verdachten van inbraken en diefstal in Zellik

Vorige week vrijdag kreeg de politie de melding van verschillende feiten in een wijk in Zellik. Het ging om een inbraak in een garage aan de Brusselsesteenweg. “Daarbij werden verschillende batterijen en een oplader werden meegenomen van elektronische apparatuur”, klinkt het bij de politiezone AMOW. “De eerst inbraakpoging bevond zich in de Uitbreidingsstraat. Daar werd ingebroken in een schuur, maar werd niets ontvreemd. In de Jan Baptist De Greeflaan werd een tweede inbraakpoging ondernomen. De verdachten werden door het slachtoffer opgeschrikt toen ze de achterdeur van de woning probeerden open te breken.”

De verdachten gingen ook aan de haal met een laptop, die gestolen werd uit een voertuig. De slachtoffers konden goede beschrijvingen van de daders, waarop de politie een extra oogje in het zeil hield in de wijk. “Toen een patrouille een man op een step aantrof, die voldeed aan de beschrijvingen, sloeg die op de vlucht, maar kon kort daarna opgepakt worden. De man bleek verschillende horloges en een vuurwapen op zak te hebben”, aldus de politie.

Een tijd later werd ook de tweede verdachte opgepakt. Hij had de gestolen laptop op zak. “De twee jonge mannen werden intussen voorgeleid bij de onderzoeksrechter en zijn aangehouden. De derde verdachte is nog op de vlucht.”