Politie waarschuwt voor schapendieven

“Donderdag kregen we een melding van een poging tot diefstal van schapen in de Meregrachtstraat in Liedekerke”, vertelt Steven De Ridder van de politiezon TARL. “De melder vond stroppen en klemmen terug in de weide. Om onbekende redenen verlieten de daders de weide zonder buit. De eigenaar verklaarde dat hij in het verleden al slachtoffer werd van diefstal van schapen”. De politie wil veehouders waarschuwen en vraagt om extra waakzaam te zijn. “Wie dat kan, neemt best extra maatregelen. Wie iets verdachts opmerkt, vragen we onmiddellijk het noodnummer 101 te bellen.”