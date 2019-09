Politie Zennevallei trekt aan alarmbel: 'te veel oproepen voor geweld'

Politiezone Zennevallei trekt aan de alarmbel. Iedere dag moeten agenten minstens één keer uitrukken voor geweld, vechtpartijen en echtelijke ruzies. Dat is een kwart meer dan drie jaar geleden. "Niet de schuld van ons optreden,” zegt zonechef Mark Crispel. Volgens hem is de samenleving aan het verruwen. Geweld komt daarom de komende zes jaar in hun prioriteitenlijst.

In 2016 moest de politie 358 keer tussenbeide komen voor geweld. Een jaar later liep dat aantal op tot 391, om vorig jaar bijna 500 interventies voor geweld op de teller te hebben. Dit betekent minstens één oproep voor geweld per dag. “Meestal gaat het om slagen en verwondingen,” zegt zonechef Mark Crispel. “Dikwijls zijn die oproepen te wijten aan drank en drugs en gaat het om mensen die denken dat ze alleen maar rechten hebben en geen plichten.”

Algemene tendens

Ook binnenshuis valt er meer geweld te noteren. In 2018 moest de Politiezone Zennevallei 301 keer uitrukken voor interfamiliaal geweld, vooral tussen koppels. De stijging zit dus overal. “Het is een algemene tendens,” legt Crispel uit. En daar is de politie zelf ook vaak de dupe van. “Vorig jaar telden we 30 arbeidsongevallen in onze politiezone. Twintig daarvan waren te wijten aan geweldpleging naar de politie toe. Dat legt een hypotheek op onze capaciteit én op de mens achter het politieuniform,” vervolgt Crispel.

Studie

Agenten krijgen nu sowieso al 20 uur geweldbeheersing per jaar, en ze leren rijden met een prioritair voertuig om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. Maar da's niet genoeg. Daarom nemen ze geweld de komende 6 jaar op in hun prioriteitenlijst, en gaan ze proactief werken. “We gaan een studie maken over het geweldsgebruik naar de politie toe, maar ook in het algemeen in onze maatschappij”, besluit Crispel.