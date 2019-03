Politie Zennevallei verijdelt drie diefstallen in een week

De eerste controle vond plaats in de nacht van 3 op 4 maart. Een politiepatrouille merkte in Halle een voertuig met vreemde nummerplaat op dat bijzonder traag reed. Vermoedelijk kwam de politie tussenbeide net voor de dieven hun slag wilden slaan. In de wagen werd naast een muts en handschoenen ook een metaaltang gevonden. Verder hadden de verdachten enkele duizenden euro op zak. Het trio werd opgepakt. Enkele dagen kon een voorbijganger voorkomen dat twee jongeren aan de haal gingen met twee fietsen in een fietsenstalling in Vandenpeereboomstraat in Halle.

Een dag later, op 9 maart, kon de politie in Sint-Pieters-Leeuw een derde diefstal vermijden. Toen twee mannen een politievoertuig opmerkten, sprongen ze in een voertuig dat langs de Bergensesteenweg geparkeerd stond en sloegen op de vlucht. Ter hoogte van de Zomerlaan werd het voertuig tegengehouden. Daarin zaten vier personen met een Frans paspoort. Eén van hen probeerde tevergeefs nog een slijpschijf weg te stoppen. De vier verdachten werden aangehouden.