Politie zoekt inbrekers Lembeeks restaurant

De politie heeft via vtm-programma Faroek beelden verspreid van een opmerkelijke inbraak in een restaurant in Lembeek, bij Halle. Twee inbrekers gingen er in maart van dit jaar aan de haal met zo'n 5.000 euro aan voedingswaren.

Op beelden is te zien hoe twee personen op 30 maart 2019 rond 3 uur 's nachts naar de voorraadkamer van restaurant In de Molen gaan, dat achter het restaurant ligt. In de Molen is gelegen aan de Edingsesteenweg, pal op de grens van Vlaams- en Waals-Brabant. Eén van de daders forceert de deur, waarna ze naar binnen gaan. Twee minuten later komen beide daders naar buiten. Eén van hen heeft een bak vast, vermoedelijk met vleeswaren.

Een kwartier lang verdwijnen ze uit beeld, maar nadien komen de daders met hun wagen, een Mercedes E-klasse waarvan de nummerplaten bedekt zijn met doeken. Opvallend detail aan de wagen, boven de voorbumper van de Mercedes hangt een hoefijzer. Doos na doos vullen ze de achterbank en koffer van de wagen met voedingswaren zoals foie gras, kreeft en oesters. Daarnaast stelen ze ook een grote pot, camera en versterker.

De eerste dader is struis gebouwd, heeft kort donker haar en een baard. Op het moment van de feiten droeg hij een T-shirt van Puma en sneakers Nike Air Max. De tweede dader heeft kortgeschoren donker haar en is normaal gebouwd. Hij had een ring aan zijn linkerringvinger en een opvallende tatoeage van letters en/of cijfers aan de binnenkant van zijn rechterarm. De tweede dader droeg een hemd met korte mouwen en ook schoenen van Nike Air Max.

Foto: screenshot Faroek