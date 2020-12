Politiecontroles tijdens oud en nieuw ook in burger met anonieme wagens

De politiezones van Halle-Vilvoorde steken nog een tandje bij tijdens de eindejaarsperiode. Zo zal er met oud en nieuw intensief worden gecontroleerd op de naleving van de coronamaatregelen in de zones AMOW, Dilbeek, en TARL. Niet alleen in uniform, maar ook in burger.

“De naleving van de coronamaatregen zal door de politiezones verstrengd worden gecontroleerd”, laat korpschef van de zone AMOW Kurt Tirez weten. “Dat zal in de eerste plaats gebeuren door politiemensen in uniform, maar ook met patrouilles in burger met anonieme wagens. We mogen met ongepast gedrag de daling in de coronacijfers niet hypothekeren. Samen kunnen we in de eindejaarsperiode de fundamenten leggen voor een coronaleefbaar 2021.” Wie naar een lockdownfeestje gaat, mag zich aan een boete van 750 euro verwachten, voor de organisator is dat 4000 euro. Ook het naleven van het uitgangsverbod vanaf middernacht en het verbod op vuurwerk zal intensief worden gecontroleerd. Wie vuurwerk afsteekt, riskeert een boete van 250 euro.