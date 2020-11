Politieke heibel in Lennik rond steunmiddelen voor verenigingen

Er is heibel in de Lennikse gemeenteraad rond een relanceplan om de vele verenigingen in de gemeente een duwtje in te rug te geven. De gemeente verdeelt in het totaal zo’n 200.000 euro onder de verenigingen. Maar oppositiepartij N-VA Lennik-Kwadraat kreeg naar eigen zeggen een plan goedgekeurd dat 100.000 euro meer waard is. De meerderheid zou die beslissing van de agenda geschrapt hebben. “Dit getuigt van weinig politiek fatsoen,” aldus gemeenteraadslid Geert De Cuyper (N-VA Lennik-Kwadraat).

Door de coronacrisis ligt het verenigingsleven overal zo goed als stil. Een moeilijke situatie voor tal van organisaties, dus schieten de overheden en de lokale besturen hen te hulp. Ook in Lennik. Daar maakte de meerderheid kenbaar dat er een bedrag van 200.000 euro wordt verdeeld over de verenigingen. “Dat bedrag omvat 94.000 euro dat we van de Vlaamse regering kregen en 66.000 euro aan basissubsidie voor de verenigingen,” legt schepen van Vrije Tijd Johan Limbourg uit. “Wij doen daar als gemeente nog een schepje bovenop en delen ook nog waardebonnen uit ter waarde van 40.000 euro.”

Dat is niet voldoende, vindt de oppositie. N-VA Lennik-Kwadraat stelde voor om ook het bedrag dat in het Lennikse meerjarenplan was voorzien voor evenementen te doneren aan de verenigingen. Zo zou het totale bedrag op 240.000 euro komen. “We hebben daar over gestemd,” weet gemeenteraadslid Geert De Cuyper. “Onze fractie was met acht stemmen gewonnen voor dat idee, de voltallige meerderheid onthield zich met elf stemmen, dus was ons idee goedgekeurd.”

Fout

Volgens de meerderheid gaat het echter om een administratieve fout. Bovendien zijn de budgetten voor een deel toch al gespendeerd, om bijvoorbeeld activiteiten te ondersteunen die wel mochten doorgaan. Volgens de oppositie is de werkwijze een teken van een gebrek aan politiek fatsoen: “Ons voorstel goedkeuren, daarna afvoeren en vervolgens met een zwakker voorstel pluimen op je hoe steken: nee. Het is in feite zo dat de meerderheid hier andermaal pluimen verloren heeft,” besluit De Cuyper.