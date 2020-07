Politiezone Pajottenland verkoopt gebouwen in Kester en Lennik

De politiezone Pajottenland gaat de voormalige rijkswachtgebouwen in Kester en in Lennik openbaar verkopen. Dat gebeurt omdat alle politiediensten volgende zomer verhuizen naar een nieuwe thuisbasis in Kester.

Het voormalig rijkswachtgebouw naast de sporthal in Lennik is één van de twee panden die openbaar verkocht worden. Als de politie volgende zomer verhuist, wordt dit gebouw overbodig. Het ligt in woongebied en staat niet op een lijst van onroerend erfgoed. De koper kan ermee doen wat hij wil, van afbreken tot renoveren. Dat alles geldt ook voor het andere rijkswachtgebouw in Kester dat ook verkocht wordt.

De openbare verkoop van het Lennikse gebouw is gepland voor oktober, voor het gebouw in Kester is dat wellicht november of december. Op een boogscheut van de huidige gebouwen in Kester wordt momenteel het nieuwe politiehuis gebouwd. Dat moet tegen de zomer van 2021 klaar zijn.