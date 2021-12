Politiezone VIMA rouwt om voormalige korpschef

Frits Coenen is overleden. Hij was 15 jaar lang korpschef van de politiezone VIMA, tot hij in 2016 met pensioen ging.

Frits Coenen startte zijn carrière in 1974 bij de Rijkswacht. Vier jaar later kwam hij in Vilvoorde terecht om er vervolgens in 1987 Brigadecommandant te worden. Als bij de hervorming van de politie in België de gemeentepolitie van de stad Vilvoorde en Machelen samen met de Rijkswacht van Vilvoorde samensmelt tot de politiezone VIMA, komt Coenen aan het hoofd te staan van de zone. “Met diepe droefheid en grote verslagenheid hebben wij vandaag het overlijden vernomen. Frits Coenen stond aan de wieg van onze politiezone en heeft deze gedurende 15 jaar als korpschef geleid. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte”, getuigt de politiezone VIMA z’n medeleven.