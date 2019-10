Positieve spreuken in Ternats straatbeeld

Wie vandaag boodschappen ging doen in het centrum van Ternat, heeft het misschien al opgemerkt. Op de etalages van handelaars en ook op vensters van openbare gebouwen staan positieve spreuken om even bij stil te staan. Met de actie wordt de 10-daagse van de geestelijke gezondheid op gang getrapt.

Van 1 tot en met 10 oktober worden tal van acties georganiseerd: wandelingen, workshops, infosessies, dans- en filmvoorstellingen en zelfs een speeddate voor hulpverleners. De bedoeling is dat het thema in heel Vlaanderen psychische kwetsbaarheid in de kijker gezet wordt.

“Eén op de drie mensen wordt in zijn leven wel eens geconfronteerd met psychische problemen of heeft wel eens een dipje. We denken dat het vooral belangrijk is om erover te praten. Dus met die die 10 dagen de aandacht te vestigen op geestelijke gezondheid willen we dat taboe doorbreken. Da's één ding. Anderzijds willen we natuurlijk ook dat mensen hulp durven vragen”, zegt Ellen Van der Bauwede van Logo Zenneland.