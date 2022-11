Prestigieuze villa Ravenstein in Halle te koop

De volledig gerenoveerde villa Ravenstein ligt in het centrum van de stad Halle, op een boogscheut van villa Servais en het station. De villa telt vijf slaapkamers, vier badkamers en vijf wc’s. Verder is er ook een woonkamer, verschillende keukens en een bureau. “De zolderverdieping is ingericht als een éénkamerappartement met een open keuken, eetruimte, zithoek, aparte slaapkamer en badkamer”, klinkt het bij de immomakelaar.

Sinds de aanleg van de Misiabrug valt villa Ravenstein veel meer op. De villa ligt langs de Vogelpers, het kanaal en de spoorweg. Volgens de immomakelaar moet je niet vrezen voor lawaaihinder, want de gerenoveerde heeft driedubbele beglazing. “De woning is geschikt als woning, maar kan ook gebruikt worden voor een bed & breakfast, horeca, een vrij beroep, enzovoort”, aldus de immomakelaar.

Architect Jean-Pierre Cluysenaar is het best gekend door zijn ontwerp voor de Brusselse Sint-Hubertusgalerijen, maar tekende in onze regio naast villa’s Servais en Ravenstein ook het kasteel de Viron in Dilbeek, het station van Ternat en kasteel Rey, ook wel bekend als kasteel Calmeyn in het centrum van Drogenbos.