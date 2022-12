Problemen in Merchtem blijven duren: pas na 9 januari uitzicht op herstel wegdek

De verkeersproblemen in het centrum van Merchtem na het metersdiepe zinkgat van vorige week en de breuk in de waterleiding daarna zijn nog lang niet opgelost. Pas op 9 januari wordt er gewerkt om het probleem op te lossen. De gewestweg in het centrum blijft dus zeker tot dan afgesloten in de richting van Merchtem naar Opwijk.

Eerst een serieus zinkgat vorige week, daarna een waterlek: de problemen in de Nieuwstraat in Merchtem blijven duren. Aanvankelijk geraakte het zinkgat hersteld, maar daarna stelde zich ter hoogte van pastarestaurant Loos een nieuwe probleem: een waterlek met een gat tot gevolg. De Watergroep werd gecontacteerd en die herstelde het waterlek. Maar nu moet ook het wegdek nog in orde gebracht worden, want er is te veel ondergrond weggestroomd.

“De Watergroep zal op 9 januari de schade na de waterbreuk herstellen,” weet burgemeester Maarten Mast (LVB). “Van Opwijk naar Merchtm blijft de weg in het centrum open, omgekeerd moet je omrijden langs de Langensteenweg. De markt zal normaal opstellen, maar niet op die plaats.

Schepen van Openbare Werken Steve Elpers (LVB, Open VLD) beseft dat de impact groot is. “Maar momenteel kunnen de maatschappijen niet direct beton of asfalt aanvoeren,” legt hij uit. “Alle bouwcentrales zijn gesloten, dus kunnen we geen werken opstarten. Alle betrokken nutsmaatschappijen zijn op de hoogte.”