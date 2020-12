Problemen met watertoevoer in Halle

Er zijn al sinds zaterdagnacht problemen met de watertoevoer in Halle. Op veel plaatsen was er lang erg weinig druk op de leidingen en hier en daar kwam er helemaal geen water uit de kraan.

“Er waren inderdaad ernstige drukproblemen met de watertoevoer in Halle, Buizingen en Essenbeek”, meldt de stad Halle. “Op sommige locaties was er zelfs geen watertoevoer. Intussen zijn de problemen met de watertoevoer in Halle, Essenbeek en Buizingen grotendeels verholpen. Behalve voor zo’n 7 woningen in de Veugeleer zal de hinder nog even duren. De Watergroep contacteert er nu alle getroffen bewoners. De watermaatschappij voorziet voor hen een standpijp ter hoogte van het kruispunt met Driepikkel en Resteleurs. Daar kunnen inwoners water aftappen. Maandagochtend voorziet De Watergroep ook een bedeling aan huis."