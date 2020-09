Professor Dirk Devroey: "Aantal besmettingen in Halle-Vilvoorde is onrustwekkend hoog"

Professor huisartsengeeskunde Dirk Devroey uit Overijse maakt zich grote zorgen over het aantal besmettingen in onze regio. “Halle-Vilvoorde kleurt sinds vandaag volledig rood. 10 inwoners die besmet zijn, besmetten op hun beurt 15 andere inwoners. Het virus wint aan kracht. We moeten ons daar heel ongerust over maken", aldus Devroey.

Professor huisartsgeneeskunde Dirk Devroey houdt al maanden de cijfers bij van het aantal besmettingen via zijn website Coronafacts. Die cijfers zijn in Halle-Vilvoorde niet goed. “Je ziet duidelijk de invloed van de besmettingen vanuit Brussel in onze regio. Mensen uit de Rand gaan in Brussel werken en raken daar besmet, besmetten dan gezinsleden thuis en zo ook andere inwoners in onze regio. Daardoor kleurden enkele weken geleden al enkele gemeenten vlakbij Brussel rood. Maar die olievlek breidt zich alsmaar verder uit”, zegt Devroey.

Sinds vandaag kleurt zelfs het volledige arrondissement Halle-Vilvoorde rood. “Gisteren waren er 176 besmettingen in onze provincie, 149 daarvan in Halle-Vilvoorde. Op een week tijd gaat het om 721 gevallen. Dat zijn er heel veel. Ik hoor dat de huisartsen nu al het water aan de lippen staat. Bovendien stijgen ook de ziekenhuisopnames in Brussel. Daar zijn ook mensen uit onze regio bij. De Brusselse ziekenhuizen beginnen in een alarmfase te komen”, aldus Devroey.

De voorbije weken testten vooral jongeren positief. “Maar het virus gaat niet blijven circuleren bij de jongeren. De barrières zijn aan het afbrokkelen. We zien dat opnieuw meer en meer ouderen besmet raken. De vrees van elke dokter is dan ook dat we terug naar de situatie van maart en april gaan. Als de besmettingen de ouderen zwaar beginnen treffen, is de sneltrein vertrokken en niet meer tegen te houden zonder een lockdown”, zegt Devroey.

Devroey vindt dan ook dat de bevolking beter moet geïnformeerd worden. “Er moet gehamerd worden op de mondmaskerplicht, het beter naleven van de hygiënische maatregelen en het behoud van de kleine bubbel. Tijdens de Nationale Veiligheidsraad viel zowat elke arts van zijn stoel. Ik vrees dat de maatregelen die werden aangekondigd, niet gaan leiden tot een vermindering van het aantal besmettingen”, besluit Devroey.