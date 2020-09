Protest tegen komst grootste serre van de Druivenstreek

Carla en Sophie, twee buurvrouwen van Brecht Fluyt, zien de grootste druivenserre van de Druivenstreek niet graag komen. Het gaat immers om een project van zo'n 1 hectare. “Wij denken dat de locatie voor zo’n groot project niet geschikt is. Dit gebied is landschappelijk en bijzonder waardevol. Het is gelegen aan het natuurgebied Het Koningsbergbos. Dit is open ruimte waardoor je een prachtig zicht hebt. Door de serre zou dat verdwijnen.”

Daarom dienen de vrouwen samen met nog andere buren en Natuurpunt bezwaarschriften in tegen het serreproject. Dat de warmtekrachtkoppelingscentrale, die de serre van energie moet voorzien, op aardgas zou draaien, is ook een brug te ver. Dat vindt schepen van Landbouw en Milieu Peter Lombaerts: “Tegen 2050 mag er geen fosiele brandstof meer gebruikt worden van Europa. Waarom nu nog investeren in zoveel capaciteit in warmtekrachtkoppeling op aardgas? Dat is niet fossielvrij, niet milieuvriendelijk, niet toekomstgericht.”

