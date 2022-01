Protesttocht gepland tegen gascentrale: “Jammer dat Engie doorzet”

Tijdens de fiets- en wandeltocht roepen Tegengas en Leefbare Noordrand de politici op om te luisteren naar de omwonenden. Zij vinden dat de komst van de gascentrale niet goed is voor het klimaat, niet voor de luchtkwaliteit en ook niet voor de toekomstige energietarieven. “We vertrekken vanuit Zemst waar de grootste impact is van deze nieuwe centrale en we gaan de virtuele lucht- of rookpluim volgen tot aan de centrale”, zegt Bart Leeman van Leefbare Noordrand.

Het openbaar onderzoek loopt vanaf overmorgen tot 24 februari. De stad Vilvoorde, die vorige keer een voorwaardelijk positief advies gaf, laat weten dat het de nieuwe aanvraag ook deze keer kritisch zal analyseren. Verrast zijn de actiecomités allerminst over de nieuwe aanvraag. “Ze hadden het al aangekondigd, maar het is spijtig dat Engie doorzet met haar plannen om een nieuwe fossiele gascentrale te bouwen in Vilvoorde”, zegt Leeman. “We kennen de details van de aanvraag nog niet, maar gaan die de komende weken uitgebreid bestuderen.”