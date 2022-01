Energieleverancier Engie Electrabel heeft bij de provincie Vlaams-Brabant een nieuwe vergunning aangevraagd voor een gascentrale in de stad Vilvoorde. In november vorig jaar weigerde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de vergunning. Eerder had ook de provincie de vergunning voor de centrale geweigerd.

Nieuwe aanvraag voor gascentrale in Vilvoorde

De gascentrale is een belangrijk onderdeel van de federale plannen om de energiebevoorrading op peil te houden als het tegen 2025 de kerncentrales wil sluiten. Maar de vergunning werd geweigerd door Demir omdat volgens haar de gascentrale te veel amoniak en stikstof zou uitstoten. De weigering van de vergunning stuurt de kernuitstap van ons land danig in de war, maar Engie gaf eind vorig jaar al aan de gascentrale in Vilvoorde niet op te willen geven.

“"We blijven vastberaden om dit project uit te voeren, met een zo klein mogelijke impact op het milieu", klonk het toen in een brief aan eerste minister De Croo. “We willen dan ook zo snel mogelijk een nieuwe vergunningsaanvraag indienen en hebben de steun nodig van de overheden om dit proces zo spoedig mogelijk te doorlopen.”

Die vergunningsaanvraag heeft Engie nu ook effectief gedaan. De federale regering bekijkt intussen wat de alternatieven zijn voor de gascentrale in Vilvoorde. Het geeft zich daar tot midden maart de tijd voor. Minister van Energie Tinne Van der Straeten hoopt in de eerste plaats dat de plannen voor een gascentrale in Wallonië wel vergund zullen raken.